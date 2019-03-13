رياضة | أول رد من الزمالك على أنباء عينة نجم الفريق الإيجابية للمنشطات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الزمالك على أنباء عينة نجم الفريق الإيجابية للمنشطات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الزمالك، بأنه لا اساس من الصحة لما أثير في احد المواقع الإلكترونية، خلال الساعات الماضية، بخصوص إيجابية بعض عينات التحليل للاعبي الفريق، التي تم سحبها بعد انتهاء مباراة الفريق أمام جورماهيا الكيني، التي أقيمت الأحد الماضي.

وأوضح المشرف العام، أن تلك الشائعات المغرضة الهدف منها التأثير على الفريق قبل خوض مباراة، الأحد المقبل، امام نصر حسين داي الجزائري، مؤكدا استحالة تناول اي لاعب بالفريق اي أدوية قبل الرجوع إلى طبيب الفريق.