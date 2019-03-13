رياضة | جماهير ليفربول تحتفل بشبيه محمد صلاح قبل مباراة بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ليفربول تحتفل بشبيه محمد صلاح قبل مباراة بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتشدت جماهير ليفربول الإنجليزي حول شبيه النجم الدولي محمد صلاح قبل أقل من ساعة على بداية مباراة فريقهم أمام بايرن ميونخ الألماني بأياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وقامت جماهير الريدز بحمل شبيه صلاح على الأعناق، وأداء الأغنية الخاصة التي يقوم بها جماهير ليفربول لتشجيع نجم منتخب مصر.

وتضع جماهير ليفربول أمالها على الفرعون في تخطي بايرن ميونخ والتأهل لدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "أنفيلد" انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.