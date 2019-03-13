رياضة | عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بايرن ميونيخ الألماني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أليسون.

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خط الدفاع : أرنولد - فان دايك - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط : ميلنر - هيندرسون - فينالدوم.

خط الهجوم : محمد صلاح - ماني - فيرمينيو.