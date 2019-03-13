رياضة | تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي أمام ليفربول بدوري الأبطال

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أعلن نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ليفربول الإنجليزي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : نوير

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خط الدفاع : رافينها - سولي - هوميلز - ألابا.

خط الوسط : ألكانتارا - رودريجيز - ريبيري - مارتينز - جنابري.

خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي.