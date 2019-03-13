انت الان تتابع تفاصيل خبر رونالدو مهدَّد بعقوبة أوروبية بسبب هذا الاحتفال والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 13 مارس 2019 09:44 مساءً - بات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهدَّداً بعقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب احتفاله بفوز فريقه يوفنتوس الإيطالي على حساب أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسجّل "الدون" البرتغالي ثلاثية، ليقود "اليوفي" إلى قلب تأخره في لقاء الذهاب أمام الأتلتيكو بثنائية نظيفة إلى فوز دراماتيكي إياباً (3-0)، ليعبر ببطل إيطاليا إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

بدورها ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن تقليد رونالدو احتفال المدرب الأرجنتيني لأتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، سيُعرضه لعقوبة مالية مماثلة من الاتحاد القاري.

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وكان "اليويفا" قد عاقب سيميوني لقيامه باحتفال مماثل في مبارة الذهاب، التي جرت على ملعب "واندا ميترو بوليتانو"، بغرامة مالية قُدرت بـ20 ألف يورو.

أما سيميوني فقد حاول دفع التهمة عن رونالدو، مشيراً إلى أن النجم البرتغالي كان يقصد باحتفاله "المثير للجدل" جماهير يوفنتوس.

يُذكر أن رونالدو بصم على "ريمونتادا" بتسجيله هدفين برأسية وثالثاً من ركلة جزاء، ليقود فريق "السيدة العجوز" إلى الإطاحة بأتلتيكو مدريد، أحد أفضل الفرق الأوروبية في التنظيم الدفاعي.