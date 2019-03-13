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الان تتابع ميدو: سعيد بالتواجد في أقوى دوري بالمنطقة.. والقرني مفاجأتي للنصر والان مع التفاصيل
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الخليج 365 - متابعات
قال أحمد حسام «ميدو»، مدرب نادي الوحدة، إن سعيد بتواجده في أقوى دوري بالمنطقة والدوري الأعلى قيمة سوقية في الدوريات العربية.
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