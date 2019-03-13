شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: أتمنى سقوط ليفربول أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمنى بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، سقوط فريق ليفربول منافسه على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق بايرن ميونخ الألمانية خلال المباراة المنتظرة الليلة في تمام العاشرة، في إياب ثمن نهائي البطولة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ الألمانية.

Advertisements

وكشف بيب جوارديولا، أن السنوات التي قضاها في ألمانيا مدرباً لنادي بايرن ميونخ هي سبب تفضيله وتشجيعه العملاق البافري في مباراة الليلة ضد ليفربول.

ورد "جوارديولا" على سؤال ما الذي تريده غداً من مباراة بايرن ميونخ أمام ليفربول قائلاً:” ماذا أريد؟ أنا اسف للإنجليز ولكني أريد تأهل بايرن ميونخ”.

وتابع حديثه قائلاً:” قضيت هناك 3 سنوات رائعة، لقد كنت مرحباً بي في هذا المكان، وهم يتمنون الخير لي دائمًا”.