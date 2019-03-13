شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لـ«عنتر» و«عبدالسلام» في مران الزمالك.. وتأهيل حفني بـ«الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أدى ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمد عبدالسلام، ومحمد عنتر، فقرة تأهيل خاصة بالركض الخفيف حول الملعب، تحت إشراف أمير عزمي مجاهد، المدرب المساعد، على هامش مران الزمالك استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي الجزائري.

جاء ذلك لمعالجة الإرهاق البدني للثنائي في ظل مشاركتهما أمس، مع فريق الشباب أمام الأهلي ببطولة الجمهورية والتي فاز بها الزمالك بثلاثية نظيفة.

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على جانب آخر، أدى أيمن حفني تدريبات تأهيلية بجيمانيزيوم النادي، وفقا لبرنامج وضعه الجهاز الفني.

كما قام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات خلال المران، حيث أدت هذه المجموعات فقرة تأهيلية خاصة بالكرة، أعقبتها فقرة بدنية تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.