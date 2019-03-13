شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيله الهدف 25 في شباك أتلتيكو.. «رونالدو»: لهذا انضممت لـ«يوفنتوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كرس البرتغالى كريستيانو رونالدو عقدته التاريخية التي سببها لفريق أتلتيكو مدريد الإسبانى، بعد الثلاثية التي سجلها في شباكه أمس الأول، والتى منحت اليوفى بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا.

أحرز رونالدو 25 هدفا في شباك أتلتيكو مدريد، ليكون ثانى أكثر فريق يحرز فيه اللاعب صاحب الـ 34 عامًا أهدافًا بعد إشبيلية الذي أحرز في شباكه 27 هدفًا.

كما أن رونالدو هو أول لاعب يسجل هاتريك في شباك نفس الخصم في دورى الأبطال مرتين، وهو أتلتيكو مدريد، وانضم للنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى كأكثر لاعب إحرازاً للهاتريك في دورى الأبطال (8 مرات)، بالإضافة لوصوله للهدف رقم 125 في المنافسات الأوروبية.

كما أن رونالدو ساهم في 77 هدفًا في 77 مباراة بأدوار خروج المغلوب في دورى أبطال أوروبا، حيث أحرز 63 هدفًا وصنع 14، وفي آخر 6 نسخ من البطولة ودع أتلتيكو مدريد دورى الأبطال 5 مرات عند مواجهة رونالدو، وجاءت البداية في 2013/2014 عندما توج ريال مدريد باللقب على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية.

وفى 2014/2015 ودع أتلتيكو مدريد البطولة من ربع النهائى أمام ريال مدريد بمشاركة رونالدو، وفى 2015/2016 خسر أتلتيكو النهائى مجددا أمام الميرنجى، وفى موسم 2016/2017 ودع أتلتيكو البطولة من نصف النهائى بمشاركة البرتغالى.

وعادل البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالى، رقم غريمه الأرجنتينى، نجم فريق برشلونة الإسبانى، لأكبر عدد من مرات الهاتريك «تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر» في دورى أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه لعودة تاريخية أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى بدور الستة عشر.

وسجل رونالدو الهاتريك الثامن في مشواره بالمسابقة، إلا أن نصف تلك المرات مثلت مشاهد تاريخية في المسابقة، وكان آخرها تعويض يوفنتوس لخسارة قاسية ذهابًا بثنائية نظيفة أمام فريق العاصمة الإسبانية بدور الستة عشر.

وبعد 4 مرات سجل خلالها هاتريك في دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، تحولت ملامح «هاتريك» رونالدو في المسابقة القارية إلى مشاهد جنونية في أدوار حاسمة، قادت ريال مدريد نحو اللقب في نسختين سابقتين، ومنحت يوفنتوس الأمل في تتويج تاريخى بالنسخة الحالية.

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وذاق أياكس أمستردام الهولندى الهاتريك الأول لرونالدو في دورى أبطال أوروبا عام 2012، قبل أن يسجل هاتريك جديدا أمام جلطة سراى التركى في العام التالى، وأذاق شاختار دونيتسك الأوكرانى هاتريك جديدا عام 2015، قبل أن يكرر الأمر نفسه في شباك مالمو السويدى بالعام ذاته.

وبدأت مشاهد جنون هاتريك رونالدو أمام فولفسبورج الألمانى في الدور ربع النهائى لنسخة 2015/2016، بعدما سجل ثلاثية قاد بها ريال مدريد لتجاوز هزيمة الذهاب بثنائية نظيفة، ليتأهل الفريق الملكى للدور نصف النهائى ويكمل طريقه بنجاح نحو اللقب.

وفى نسخة 2016/2017 سجل رونالدو هاتريك في شباك بايرن ميونخ بإياب الدور ربع النهائى أيضًا، ليقود ريال مدريد للفوز بنتيجة 4-2 بعد وقت إضافى، قبل تسجيل هاتريك في مواجهة الذهاب قاد الفريق الملكى للفوز 3-0 على أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور نصف النهائى، ليؤمن التأهل مبكرا رغم الخسارة إيابًا 2-1، ويقود الفريق نحو لقب جديد.

من جانبه أكد البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، أنه جاء إلى فريق اليوفى من أجل حصد دورى أبطال أوروبا التي غابت عن النادى منذ سنوات طويلة.

وأشار نجم يوفنتوس، في تصريحات صحفية، أبرزتها «لاجازيتا ديللو سبورت»، الإيطالية، إلى أن فريق أتلتيكو مدريد خصم قوى ويتمتع بقدرات خاصة من النواحى التكتيكية، مشددا على أن فريق يوفنتوس يعد أحد أكبر أندية أوروبا واستطاع التفوق على العديد من الفرق.

وفى نفس السياق، انهمرت جورجينا رودريجيز، صديقة أسطورة الكرة البرتغالى وأيقونة نادى يوفنتوس الإيطالى، كريستيانو رونالدو، في نوبة بكاء بعد أن سجل الدون 3 أهداف. ولم تستطع جورجينا إيقاف الدموع بعد أن سجل رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 85 لتدخل في نوبة بكاء، فخورة بما حققه الدون البرتغالى بقيادة فريقه إلى ربع نهائى أبطال أوروبا. ورصدت الكاميرات دموع جورجينا المثيرة في ليلة أوروبية لا تنسى لجماهير يوفنتوس التي ملأت المدرجات يوم الثلاثاء.

ونشرت جورجينا صورة لرونالدو أثناء فترة طفولته، وعلقت عليها قائلة «الفوز بثلاثة أهداف لا يسرقه أحد، تستحق ذلك (رونالدو) وليس فقط بفضل الأهداف التي سجلتها الليلة»، وأضافت الحسناء الإسبانية: «أنت نموذج يحتذى به من يلعب معك في الفريق والمدرب وكل شخص، نحبك وندعمك في كل يوم».

في شأن آخر، أثارت الطريقة التي احتفل بها نجم الكرة البرتغالى، كريستيانو رونالدو، بتسجيل الهدف الثالث لصالح يوفنتوس الإيطالى أمام أتلتيكو مدريد جدلا واسعا. وبحسب صحيفة «ماركا»، فإن رونالدو احتفل بالهدف الحاسم عن طريق الإشارة بيديه إلى أعضائه التناسلية، وهو ما اعتبره مشجعون «أمرا غير أخلاقى» ولا يمت للروح الرياضية بصلة.

فيما كشفت صحيفة «ماركا»، الإسبانية، أن رونالدو تعهد لأفراد عائلته وأصدقائه، قبل مباراته ضد أتلتيكو مدريد، بأن يسجل ثلاثة أهداف لصالح فريقه يوفنتوس الإيطالى أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى، وذلك ما حصل بالفعل.