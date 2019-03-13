شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء الأربعاء، تدريباته اليومية، استعدادًا لمواجهة نظيره سموحة، في المباراة المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز المصري.

وخلال المران الذي أقيم على ملعب المباراة – استاد الجيش بالسويس – واستمر لما يقرب من 90 دقيقة، حرص المدير الفني للفريق إيهاب جلال، على التركيز على الجوانب الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة سموحة، خاصة في ضوء مشاهدة الجهاز الفني لآخر مباريات سموحة والتي جمعته أمس بالإسماعيلي، وانتهت بفوز الأخير بهدف واحد للاشيء.

وشهد المران تكليفات خاصة للاعبي الخطوط الثلاثة، سواء في الجوانب الدفاعية أو الهجومية، فيما خاض حراس المرمى مرانا شاقا تحت إشراف مدربهم مصطفى كمال، تركز معظمه على كيفية التعامل مع الكرات العرضية وكذا الكرات المسددة من حدود منطقة الجزاء.