التشكيلة الرسمية لموقعة برشلونة وليون

أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة ، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي، المقررة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيلة برشلونة كالتالي: تيرشتيجن، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو.



في المقابل يلعب برونو جينيسيو، مدرب ليون، بتشكيلة مكونة من: لوبيز، ديناير، مارسيلو، مارشال، دوبوا، ندومبيلي، توسارت، ميندي، فقير، ممفيس ديباي، ديمبلي.