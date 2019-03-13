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التشكيلة الرسمية لموقعة برشلونة وليون

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أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب ، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي، المقررة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي من .

وجاء تشكيلة برشلونة كالتالي: تيرشتيجن، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو.


في المقابل يلعب برونو جينيسيو، مدرب ليون، بتشكيلة مكونة من: لوبيز، ديناير، مارسيلو، مارشال، دوبوا، ندومبيلي، توسارت، ميندي، فقير، ممفيس ديباي، ديمبلي.
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