التشكيلة الرسمية لموقعة برشلونة وليون

أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ليون الفرنسي، المقررة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كامب نو، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.
وجاء تشكيلة برشلونة كالتالي: تيرشتيجن، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو.
في المقابل يلعب برونو جينيسيو، مدرب ليون، بتشكيلة مكونة من: لوبيز، ديناير، مارسيلو، مارشال، دوبوا، ندومبيلي، توسارت، ميندي، فقير، ممفيس ديباي، ديمبلي.
وجاء تشكيلة برشلونة كالتالي: تيرشتيجن، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو.
في المقابل يلعب برونو جينيسيو، مدرب ليون، بتشكيلة مكونة من: لوبيز، ديناير، مارسيلو، مارشال، دوبوا، ندومبيلي، توسارت، ميندي، فقير، ممفيس ديباي، ديمبلي.
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