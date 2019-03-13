بايرن يتسلح بريبيري وليفاندوفسكي.. وثلاثي الرعب يقود ليفربول

كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه بايرن ميونخ في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "أليانز أرينا" في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وضمت تشكيلة الضيوف، الثلاثي الناري محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، وجاءت كالآتي:

أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون، ميلنر، فينالدوم، هندرسون، ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

في المقابل يلعب نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، بتشكيلة، زج فيها بالثنائي فرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي، مكونة من:

نوير، سولي، هوميلز، تياجو ألكانتارا، ريبيري، مارتينيز، ليفاندوفسكي، خاميس رودريجيز، رافينيا، جنابري، ألابا.