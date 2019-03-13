إيمري يحذر من خطورة رين

قال أوناي إيمري، مدرب آرسنال، إنه يعشق المهام الصعبة مثل محاولة قلب تأخره بفارق هدفين أمام رين في إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي، غدا الخميس.

وخسر النادي اللندني 1-3 في فرنسا الأسبوع الماضي، رغم تقدمه مبكرًا، وأكمل أكثر من نصف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع سقراطيس باباستاثوبولوس قبل الاستراحة.

ومنح الفوز 2-0 على غريمه مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد الماضي، دفعة معنوية لفريق المدرب إيمري، الذي سبق له الفوز بالدوري الأوروبي 3 مرات مع إشبيلية.

وقال إيمري في المؤتمر التقديمي "تمثل هذه المباريات حافزا لنا، لأننا نرغب دائمًا في خوض مواجهات كبيرة وصعبة أمام أفضل الفرق".

وتابع "أرغب في خوض مباريات قوية يصعب التكهن بنتيجتها وأمام منافسين أشداء، غدًا سنخوض واحدة من هذه المباريات. نحتاج إلى التماسك واللعب بروح الفريق، وأن نصنع أجواء لا تنسى في ملعب الامارات".

وأوضح "نرغب في اللعب بروح قتالية عالية مستفيدين من مؤازرة جماهيرنا مع اتخاذ قرارات ذكية في الملعب".

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وسيحصل آرسنال على دفعة بعودة المهاجم ألكسندر لاكازيت، بعد تقليص عقوبة إيقافه إلى مباراتين.

وكان لاكازيت قد عوقب بالإيقاف 3 مباريات في بداية الأمر، بعد حصوله على بطاقة حمراء في نهاية مباراة ذهاب دور الـ 32 أمام باتي بوريسوف.

وقال إيمري "يمكننا اللعب بمهاجمين اثنين ويمكننا الاعتماد على واحد فقط، غدًا لن أفكر فقط في التشكيلة الأساسية، حيث قد نحتاج إلى حلول للمواقف المختلفة، يمكننا الاعتماد على طرق لعب مختلفة".

وحذر إيمري، من خطورة رين، الذي يجيد الهجمات المرتدة بقوله "الخصم جيد ويملك لاعبين على أعلى مستوى في أكثر من مركز. يلعبون بروح قتالية عالية وطريقة هجومية. فازوا على بيتيس في المباراتين وقدموا أداء قويا".

وتابع "في مباراة الذهاب تفوقوا علينا وغدًا نريد أن نظهر أن الإياب سيكون مختلفا، نحترمهم كثيرا ويتعين أن نتمالك أنفسنا ونسيطر على اللعب في مختلف الظروف والسيناريوهات التي قد نواجهها خلال 90 دقيقة".