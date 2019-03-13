الفيفا يقر بإيقاف عضو «جواتيمالا» ومعاقبته

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الأربعاء، إن رافاييل سالجيرو، رئيس اتحاد جواتيمالا السابق عوقب بمنعه من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة 7 سنوات على المستويين المحلي والدولي بعد تورطه في الحصول على رشى.

وبجانب الإيقاف، الذي بدأ تنفيذه بأثر فوري، تم تغريم العضو السابق باللجنة التنفيذية في الفيفا، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي "الكونكاكاف" 100 ألف فرنك سويسري "100 ألف دولار".

وذكر الفيفا في بيان "توصلت لجنة القيم المستقلة، إلى أن رافاييل سالجيرو، مُدان بقبول رشى في انتهاك لميثاق الأخلاق بالفيفا".

وأضاف "أسفر التحقيق مع السيد سالجيرو عن اكتشاف حالات رشى في الفترة بين 2006 و2014 متعلقة بمسابقات الكونكاكاف والفيفا بجانب إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم بطرق غير قانونية".