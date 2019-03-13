الترجي يفوز على الصفاقسي ويوسع الفارق في الصدارة بالدوري التونسي

فاز الترجي على الصفاقس من اجل خطوة هامة نحو الاحتفاظ بلقب الدوري التونسي لكرة القدم للموسم الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه الصفاقسي اليوم الأربعاء في المرحلة السابعة عشر للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز الاتحاد المنستيري 3 / 1 على ضيفه النجم الساحلي.

وأحكم الترجي قبضته على صدارة البطولة، بعدما رفع رصيده إلى 40 نقطة، بفارق ست نقاط أمام أقرب ملاحقيه الصفاقسي، قبل تسع مراحل على نهاية المسابقة.

وبادر طه ياسين الخنيسي بالتسجيل لمصلحة الترجي في الدقيقة 29، قبل أن يضيف سعد بقير الهدف الثاني في الدقيقة 37، فيما أشعل الصفاقسي المباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه علاء الدين المرزوقي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 56.

وأضاع الصفاقسي فرصة إدراك التعادل، بعدما أهدر لاعبه نسيم هنيد ركلة جزاء في الدقيقة 69، ليتلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، وتتقلص حظوظه كثيرا في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2012 – 2013.

وثأر الترجي من هزيمته الوحيدة التي تلقاها في ملعب صفاقس بالذات في مباراة الذهاب بنتيجة صفر / 2.

من جانبه، أوقف الاتحاد المنستيري صحوة ضيفه النجم الساحلي، الذي فاز في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، بعدما حقق فوزا كبيرا عليه 3 / 1.

وارتفع رصيد الاتحاد المنستيري، الذي واصل هروبه من شبح الهبوط للدرجة الثانية بتحقيق انتصاره الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 17 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 30 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم النجم بهدف حمل توقيع لاعبه حازم الحاج حسن في الدقيقة 35، غير أن زياد مشموم أدرك التعادل للاتحاد المنستيري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف ياسين العمري وفادي العرفاوي الهدفين الثاني والثاث للاتحاد في الدقيقتين 52 و84، ليتلقى النجم خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم.

وجاءت بداية مباراة الترجي والصفاقسي متوازنة ودون فرص حقيقية، ثم بدأ الترجي بالاستحواذ على الكرة وشن الهجمات.

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وجاءت أولى الفرص في المباراة في الدقيقة 14 عبر لاعب الترجي طه ياسين الخنيسي ،الذي سدد ضربة رأسي فوق العارضة ثم سدد سعد بقير كرة ضعيفة من مسافة قريبة من المرمى أبعدها الدفاع.

ورد الصفاقسي بهجوم سريع أنهاه اللاعب حمزة الجلاصي بضربة رأس علت العارضة، بعد عرضية من علاء الدين المرزوقي.

وسجل طه ياسين الخنيسي هدف التقدم للترجي في الدقيقة 29.

وبعد الهدف ،حاول لاعب الصفاقسي هاني عمامو كرة ضعيفة في يد الحارس رامي الجريدي بعد ركلة ركنية.

ثم جاء الهدف الثاني للترجي بتسديدة بعيد ورائعة من اللاعب سعد بقير في الزاوية اليمنى في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني ضغط الصفاقسي وتوفرت له ثلاثة فرص متتالية عبر اللاعب حسام بن علي، الذي سدد كرة قوية ردها الحارس ببراعة في الدقيقة 54 ،ثم أضاع فراس شواط بعدها بدقيقة هدفا محققا قبل أن ينجح علاء الدين المرزوقي في تقليص الفارق في الدقيقة 56.

وواصل الصفاقسي ضغطه الى ان حصل في الدقيقة 66 على ركلة جزاء، بعد عرقلة اللاعب فراس شواط سددها نسيم هنيد لكن تألق الحارس البديل معز بن شريفية في صدها.

ولم يهدأ هجوم الصفاقسي الذي بحث بقوة عن هدف التعادل لكن محاولاته لم تكن ذات خطورة حقيقية.

وكاد الحبيب الوسلاتي يحرز هدف التعادل للصفاقسي قبل دقيقة من النهاية عبر ركلة مباراة