أشارت العديد من التقارير الإيطالية أن إدارة نادي ريال مدريد بدأت بالفعل فتح باب المفاوضات مع واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي نجم إنتر ميلان لضمه خلال الصيف المقبل. ونقلًا عن الصحفي الإيطالي تانكريدي بالميري فإن ريال مدريد تواصل مع واندا نارا لمعرفة إمكانية استقطاب إيكاردي إلى ملعب برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. تأتي تلك التقارير والأنباء تزامنًا مع عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب الفريق الملكي مجددًا. ويعاني ريال مدريد خلال الموسم الحالي من قلة تواجد عناصر قوية في صفوف الفريق خاصة بعد رحيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي. Advertisements ومع عودة زيدان فإن الفريق الملكي سيشهد عدة تدعيمات قوية مع بداية الميركاتو الصيفي المقبل. ريال مدريد ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 لصالح آياكس الهولندي بعد الخسارة امامه بنتيجة 5-3. جدير بالذكر أن إيكاردي يعيش فترة غير مستقرة في صفوف إنتر ميلان بسبب رفضه تجديد عقده لتقرر إدارة النادي سحب شارة القياة من صاحب الـ26 عامًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يبدأ المفاوضات مع إيكاردي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.