رسائل عنصرية ضد لاعب هدرسفيلد

قام نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي بإبلاغ شرطة مقاطعة غرب يوركشير بعدما تلقى لاعب الفريق، فيليب بيلينج رسائل عنصرية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء. وفي رسالة وجهت له عبر موقع (انستجرام)، نُعت اللاعب الدنماركي ذو الأصول النيجيرية بـ"الحمار الأسود". وأكملت الرسالة "لا أريد رؤيتك بقميص هدرسفيلد بعد الآن، أيها الحمار الأسود العاجز وعديم الفائدة". ورد النادي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على بلاغ لاعبه وأكد أنه "يعلم" بأن الرسائل العنصرية التي تلقاها بيلينج وأنه أحال القضية لشرطة غرب يوركشير. وكشف النادي في بيان أن "هدرسفيلد تاون لا يمكن أن يتسامح مع أي إساءة من أي نوع أو صورة من صور العنصرية. سنتعاون مع الشرطة للتعامل مع هذا الأمر".

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