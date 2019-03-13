أسهم يوفنتوس في بورصة تورينو تحقق ارتفاعًا قياسيًا

سجلت أسعار أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ارتفاعا بنسبة 52ر20 بالمئة في مستهل تعاملات اليوم لبورصة مدينة ميلانو الإيطالية، بفضل تأهل الفريق الإيطالي إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا إثر تغلبه 3 / صفر أمس الثلاثاء على نظيره الإسباني أتلتيكو مدريد.
وحقق يوفنتوس عودة تاريخية في مباراة أمس بعدما نجح في تعويض تأخره بثنائية نظيفة في مباراة الذهاب واستطاع الفوز بثلاثة أهداف دون رد، سجلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وارتفعت أسهم النادي الإيطالي بمقدار 474ر1 يورو، لتسجل بذلك أكبر صعود لها منذ شهر يناير الماضي، كما نجحت في تعويض تراجعها بنسبة 13 بالمئة بعد مباراة الذهاب التي فاز بها أتلتيكو مدريد 2 / صفر.
يشار إلى أن رأس المال السوقي ليوفنتوس ارتفع بنسبة 35 بالمئة خلال الأيام الأولى لشهر تموز/يوليو الماضي، بعدما ترددت شائعات عن اقتراب انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف السيدة العجوز، وهو ما تم بالفعل في العاشر من الشهر ذاته.
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