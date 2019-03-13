رئيس الألعاب الأولمبية اليابانية يشيد بالنهضة الرياضية الإماراتية

أشاد الدكتور دايتشي سوزوكي رئيس وكالة الألعاب الرياضية الأولمبية اليابانية بالنهضة التي تشهدها الإمارات على الصعيد الرياضي والتي جعلتها من المحطات البارزة على الصعيد القاري والعالمي في مجال استقطاب أكبر البطولات والفعاليات الرياضية الدولية .

جاء ذلك خلال لقاءه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإمارات، سعيد حارب، حسبما ذكرت وكالة وام الإماراتية .

وأبدى سوزوكي اعجابه بالتطور الملموس الذي تشهده الدولة في كافة المجالات واحتضانها للعديد من ثقافات الشعوب التي عززت لديها عجلة الابتكار ومفهوم التواصل.

وقال "بات من المعتاد رؤية البعثات اليابانية وهي تتوجه للمشاركة في المنافسات التي تحتضنها الإمارات سنويا في مختلف الألعاب والمنافسات الفردية والجماعية".

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شهد اللقاء شهد مبدئية لتوقيع مذكرة تفاهم تنص على تبادل الزيارات بين المعنيين بالمجال الرياضي والرياضيين في الدولتين وتبادل الخبرات والدورات التأهيلية والتدريبية والاطلاع على أفضل الممارسات في كافة الجوانب الرياضية بما فيها البنية التحتية والخدمات اللوجستية للقطاع وتعزيز الشراكة الرياضية بين البلدين.

وأكد حارب أن الرياضة الإماراتية حرصت دائما على مد جسور التعاون مع اليابان بوصفها من الدول الرائدة قاريا وعالميا في المجال الرياضي ورحب بتعزيز تبادل الخبرات من أجل إثراء الحركة الرياضية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدعم جهود تطوير القطاع الرياضي في كافة المجالات.

ثم استعرض سعيد حارب المشاريع والبرامج الرياضية الكبرى التي أقيمت في الإمارات وجاءت ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة المنبثقة من رؤية الإمارات واستراتيجيتها الرامية إلى دعم ورعاية المواهب الرياضية ورعايتها وإعداد الرياضيين في كافة الفئات العمرية والاستثمار بهم على المدى الطويل من أجل حصد النجاحات في دورات الألعاب الأولمبية المقبلة وتحديدا دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو 2020.