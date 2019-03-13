تعديل موعد مباراة برشلونة وفياريال في الليجا

قام الحساب الرسمي للدوري الإسباني، بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تغييرات في الجولة الثلاثين من عمر الليجا.
وتضمنت التغييرات، إقامة مباراة برشلونة ومضيفه فياريال، في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، في تمام الساعة (23:30 بتوقيت السعودية).
ويشهد نفس اليوم، إقامة مباراة تجمع بين أتلتيكو مدريد وضيفه جيرونا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، بينما يلعب ريال مدريد مع مضيفه فالنسيا، في 3 أبريل/نيسان المقبل على ملعب ميستايا.
يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 56 نقطة، في حين يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة.
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