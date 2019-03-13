أبو ريدة: مصر مستعدة لإستضافة نسخة استثنائية من كأس الأمم الأفريقية

أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المهندس هاني أبو ريدة ، على الاستعدادات التي تمت لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في شهر يونيو المقبل في مصر، مؤكدا أن مصر جاهزة لتنظيم هذه النسخة الاستثنائية من البطولة القارية لأنها تقام لأول مرة صيفا وبحضور 24 منتخبا بدلا من 16 منتخبا.

وقال أبو ريدة - في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) - : "قبل 100 يوم من انطلاق البطولة استطيع أن أقول إن الاستعدادات تسير على قدم وساق".. مضيفا: "تم تحديد 6 ملاعب والبدائل الخاصة بها وتطوير غرف خلع الملابس ومناطق الممرات بجانب تنفيذ بعض الملاحظات الخاصة بالفنادق وملاعب التدريب ".

وواصل: "نعمل على مدار اليوم من أجل تنظيم بطولة رائعة ، ونجهز مفاجآت في حفل سحب قرعة البطولة يوم 12 أبريل المقبل، وحددنا مكان القرعة بجوار الأهرامات لنجمع بين التاريخ والحاضر والمستقبل بالنسبة لمصر".

واعترف أبو ريدة بأن ضيق الوقت يمثل عقبة مهمة في طريق الاستعدادات، مؤكدا أن مصر بلد كبيرة وتستطيع أن تقدم تنظيما رائعا للبطولة في ظل تعاون كامل بين اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي.

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالقول: "نأمل أن نستعيد اللقب القاري مع نهاية الاستعدادات لهذه البطولة ونحقق أداء رائعا يكلل بالتتويج".