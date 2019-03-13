شكرا لقرائتكم خبر عن عنبر مدربا للأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول في المعسكر الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري لطاقم فني سعودي بقيادة يوسف عنبر "مدربا"، ويوسف الغدير ومشبب زياد "مساعدين"، وعبداللطيف الحسيني "معدا بدنيا"، وحمد اليامي "مدربا للحراس".

وسيخوض المنتخب خلال معسكره مباراتين وديتين، حيث سيواجه في المباراة الأولى منتخب الإمارات يومي 21 مارس في العاصمة أبوظبي، وفي المباراة الثانية منتخب غينيا الإستوائية يوم 25 من ذات الشهر في الرياض.

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واعتمد الاتحاد السعودي معسكرات المنتخبات السنية حيث سيدخل المنتخب الوطني تحت 23 عاما في لاـ 18 من شهر مارس الجاري معسكرا إعداديا يسبق انطلاق منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما 2020.

وسيقيم المنتخب الوطني تحت 20 عاما المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي استعدادا للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاما والتي ستقام في بولندا، بعدد من المعسكرات خلال الفترة من من الـ 15 من شهر مارس الجاري وحتى الثامن من شهر أبريل، في الرياض وإسبانيا والدمام على التوالي، حيث تقرر أن يواجه وديا خلال معسكراته منتخبات الأورجواي والأرجنتين، في إطار إعداده للمونديال الذي تقام منافساته أواخر شهر مايو المقبل.

وسيشارك المنتخب الوطني تحت 16 عاما في الدورة الدولية الودية التي تقام منافساتها في مقدونيا، وذلك في إطار برنامجه الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آٍيا تحت 16 عاما 2020، وتضم الدورة الودية التي تقام منافساتها خلال الفترة من 18 إلى 27 من شهر مارس الجاري، منتخبات مقدونيا، وأذربيجان، وجورجيا