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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019 في دوري أبطال أوروبا اون لاين

يسعى برشلونة الإسباني لحجز مقعده في الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، عندما يستضيف ليون الفرنسي في العاشرة مساء اليوم بملعب "كامب نو"، في "إياب" ثمن النهائي.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين بملعب "بارك أولمبيك ليون"، إنتهت بالتعادل السلبي، وهي النتيجة التي تحافظ على حظوظ الفريقين في الوصول للدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019 في دوري أبطال أوروبا اون لاين

ويكفى ليون التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بينما يكفى برشلونة الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ 16.

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واختير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لإدارة مباراة برشلونة وليون، ولم يسبق وأن تذوق العملاق الكتالوني طعم الإنتصار في ثلاث مباريات خاضها تحت قيادة هذا الحكم.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر اليوم الأربعاء 13-3-2019 في دوري أبطال أوروبا اون لاين

وخسر برشلونة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة، وأمام يوفنتوس بثلاثية نظيفة، بينما تعادل مع إنتر ميلان الإيطالي 1\1، وتحوم الشكوك حول مشاركة عثمان ديمبلي جناح برشلونة في مباراة اليوم بسبب الإصابة، حيث يدرس أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني إشراك البرازيلي فيليب كوتينيو بدلاً منه، على الرغم من الإنتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستواه.