شكرا لقرائتكم البايرن ضد ليفربول .. محمد صلاح يقود ثلاثى الريدز المرعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نيكو كوفاتش المدير الفنى لبايرن ميونخ ويورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزي، التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين على ملعب "اليانز آرينا" فى اياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا، والتى تنطلق فى العاشرة مساء.

ويقود الريدز فى لقاء اليوم، النجم المصرى محمد صلاح، كما يستعيد الريدز المدافع فيرجيل فان دايك الذى غاب عن مواجهة الذهاب للإيقاف، ونفس الحال بالنسبة لمهاجم البايرن توماس مولر.

وكان لقاء الذهاب الذى أقيم منذ 3 أسابيع على ملعب "آنفيلد" قد انتهى بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ



حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: رافينيا - هوميلز - سولى - الابا

خط الوسط: تياجو - مارتينيز - خاميس رودريجيز

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خط الهجوم: ريبيرى - جنابرى - ليفاندوفسكى



تشكيل بايرن ميونخ

فيما جاء تشكيل ليفربول



حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: ميلنر - فاينالدوم - هندرسون

خط الهجوم: محمد صلاح - فيرمينو - مانى