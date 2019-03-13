شكرا لقرائتكم البايرن ضد ليفربول .. 95 ألف جنية سعر التذكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ارتفعت أسعار تذاكر مباراة بايرن ميونخ وليفربول التى ستقام الليلة ضمن مباريات العودة لدور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا فى السوق السوداء بمدينة ميونخ بمقاطعة بافاريا الألمانية.

ووصل سعر التذكرة الواحدة إلى 900 جنيه استرلينى ما يوازى 23 ألف جنيه مصرى للتذكرة الموحدة فى المباراة التى ينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء العالم متابعتها.

ونقلت صحيفة "ليفربول ايكو" المهتمة بشئون النادى شهادة بعض الجماهير التى توجهت الى ميونخ وتعرضهم للنصب من بعض الشركات التى تمتلك تذاكر للمباراة وأكد الجميع أن سعر التذكرة وصل الى 900 جنيه استرليني بينما أكد مشجع آخر أنه كان محظوظا بالحصول على تذكرتين مقابل 1614 جنيه استرلينى بواقع 807 جنيه للتذكرة الواحدة.

وأكد التقرير المنشور أن ثمن التذكرة الواحدة تم طرحه لكل الجماهير فى نفس الفئة مقابل 48 جنيه استرلينى فقط.

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بينما وصل سعر التذكرة "المقصورة" أعلى الدرجات بملعب أليانز أرينا إلى 3800 جنيه استرلينى ما يوازى 95 ألف جنيه مصرى.

ويهتم العديد من المشجعين وعشاق الأسطورة الكروية محمد صلاح من مصر والوطن العربى المتواجدين بألمانيا على مساندة اللاعب من مدرجات الملعب الذى يتسع الى 70 ألف متفرج.

ستعد ليفربول الإنجليزى لمواجهة بايرن ميونيخ الألمانى فى العاشرة مساء اليوم السبت على ملعب اليانز أرينا في إياب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا، لحسم البطاقة السابعة المتأهلة لربع نهائى التشامبيونزليج، حيث أن فرص الفريقين كبيرة ف الصعود بعد انتهاء مباراة الذهاب على ملعب الأنفيلد بالتعادل السلبى بدون أهداف.

ويطمح النجم المصرى محمد صلاح فى قيادة ليفربول لخطف تذكرة العبور إلى دور الثمانية على حساب العملاق البارفارى والعودة إلي انجلترا ببطاقة الصعود، لإكمال مربع الأندية الأنجليزية المتأهلة إلى ربع النهائي مع قطبا مانشستر اليونايتد والسيتى وتوتنهام الذين صعدوا بالفعل إلى دور الثمانية.