شكرا لقرائتكم مروان محسن ورامى ربيعة يزيدان أوجاع الأهلى أمام الساورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى، أن الثنائي مروان محسن ورامي ربيعة أصبحا مهددان بالغياب عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر إقامتها مساء السبت في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكشف مصدر بالأهلى أن مروان محسن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بعد مشاركته فى مران اليوم الأربعاء، فيما شعر رامى ربيعة بآلام فى العضلة الضامة، مشددا أن الثنائي سيجري أشعة لتحديد إمكانية لحاقهما بالمواجهة المرتقبة.
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