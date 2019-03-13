شكرا لقرائتكم اشتباكات عنيفة بين جماهير برشلونة وليون قبل موقعة اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشبت اشتباكات بين جماهير فريقى برشلونة الأسبانى وأولمبيك ليون الفرنسى، قبل المواجهة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم،الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة "موند ديبورتيفو" الكتالونية، أن الاشتباكات أسفرت عن 5 مشجعين مصابين حتى الآن تم نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، مضيفة أن قوات الشرطة اعتقلت 5 أشخاص ثلاثة منهم مشجعى الفريق الفرنسى واثنين من مشجعى برشلونة.

كان فريق برشلونة قد تعادل سلبياً ضد أولمبيك ليون فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا 19 فبراير الماضى.