شكرا لقرائتكم ليون الفرصة الأخيرة لـ كوتينيو مع برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمنح أرنستو فالفيردى المدير الفنى لفريق برشلونة، البرازيلى فيليب كوتينيو، نجم خط وسط البلوجرانا، فرصة أخيرة أمام أولمبيك ليون، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا.

كان فريق برشلونة قد تعادل سلبياً ضد أولمبيك ليون فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا 19 فبراير الماضى.

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أشارت صحيفة "ماركا"الأسبانية، إن مدرب برشلونة، قرر منح كوتينيو فرصة أخيرة ضد أولمبيك ليون مساء اليوم، للرد على الإنتقادات التى تلقاها اللاعب البرازيلى فى أخر 7 مباريات من جماهير البلوجرانا بسبب سوء مستواه الفنى.

أوضحت الصحيفة، أن جماهير برشلونة صبت غضبها على كوتينيو بسبب هبوط مستواه وعدم تأقلمه مع طريقة وأسلوب لعب البارسا خلال الفترة الأخيرة، لذلك قرر فالفيردى منح الفرصة اليوم، لمصالحة الجماهير ضد ليون الفرنسى.

ومن المتوقع أن يدخل البرازيلى فيليب كوتينيو التشكيل الأساسى لبرشلونة ضد أولمبيك ليون مساء اليوم،كبديل للفرنسى عثمان ديمبلي بسبب معاناته من الإصابة.