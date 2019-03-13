شكرا لقرائتكم منع رئيس اتحاد جواتيمالا من العمل العام بسبب الرشوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء إن رفائيل سالجيرو رئيس اتحاد جواتيمالا السابق عوقب بمنعه من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة سبع سنوات على المستويين المحلي والدولي بعد تورطه في الحصول على رشى.

وبجانب الايقاف، الذي بدأ تنفيذه بأثر فوري، تم تغريم العضو السابق باللجنة التنفيذية في الفيفا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي "الكونكاكاف" 100 ألف فرنك سويسري "100 الف دولار".

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وذكر الفيفا في بيان "توصلت لجنة القيم المستقلة إلى أن رفائيل سالجيرو مدان بقبول رشى في انتهاك لميثاق الأخلاق بالفيفا".

وأضاف "أسفر التحقيق مع السيد سالجيرو عن اكتشاف حالات رشى في الفترة بين 2006 و2014 متعلقة بمسابقات الكونكاكاف والفيفا بجانب إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم بطرق غير قانونية".