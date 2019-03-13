شكرا لقرائتكم البايرن ضد ليفربول .. ليفاندوفسكى يهدد الريدز برقم مرعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق بعد قليل مباراة بايرن ميونخ أمام ليفربول ضمن مبارايات الاياب من دور الـ 16 بدوري أبطال اوروبا بملعب اليانز أرينا معقل البافاري.

ويمتلك نجم هجوم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي رقم مميز، حيث سجل 23 هدف في أخر 22 مباراة خاضها على ملعب فريقه بدوري الابطال، و يعقد الفريق الالماني أماني كبيرة على مهاجمه المميز خلال هذا اللقاء من أجل حسم بطاقة التأهل والصعود للدور القادم.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين ليفربول وبايرن ميونخ أنتهى بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بملعب الانفيلد معقل الريدز، وفشل رفاق محمد صلاح في تحقيق الفوز بملعبهم.