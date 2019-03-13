شكرا لقرائتكم عبد العزيز : محمد صلاح صاحب التأثير الأكبر فى تاريخ الرياضة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعاد وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز مشاركة صورة قديمة تجمعه مع نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزى محمد صلاح.

وعلق خالد عبد العزيز على الصورة، مغرداً: "كل التمنيات الطيبة لكابتن محمد صلاح صاحب الأثر الكبير فى تاريخ الرياضة المصرية والقدوة المحترمة لشباب مصر".

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جدير بالذكر أن محمد صلاح رد أمس الثلاثاء على الهجوم الذى تعرض له مؤخرًا على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده أمس على هامش الشراكة الإعلانية مع أحد البنوك المصرية.

وانتشرت تصريحات لمحمد صلاح تعرض على إثرها لانتقادات بعدما فسر البعض قوله بأنه وصل لمكانة لم يصل إليها أحد في مصر والوطن العربي وأفريقيا، بأنه يتعالى على الجماهير بعدما أصبح أحد أفضل لاعبى العالم فى الوقت الحالى.

وقال صلاح عبر حسابه على تويتر ردًا على تلك الانتقادات: مندهش جدًا من "بعض" الناس اللى واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم...من الواضح أن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة.