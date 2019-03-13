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شكرا لقرائتكم السيتي يمدد تعاقد سيلفا رسميا حتى 2025... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادى مانشستر سيتي الإنجليزى رسميا، اليوم الأربعاء، عن تمديد تعاقد اللاعب البرتغالى برناردو سيلفا حتى عام 2025.
وانضم سيلفا إلى السيتي في صيف 2017 قادما من فريق موناكو، حيث كان ضمن الجيل الذهبى الضى حقق لقب الدورى الفرنسى فى موسم 2016-2017، بجانب كيليان مبابي، فابينيو، راداميل فالكاو، وبينيامين ميندى.
وتكلف السيتي نحو 45 مليون جنيه استرلينى للتعاقد مع سيلفا.
وخاض برناردو سيلفا مع السيتي حتى الآن 93 مباراة فى جميع البطولات، احرز خلالها 18 هدفا وصنع 21 لزملائه.
برناردو سيلفا
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