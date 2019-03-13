شكرا لقرائتكم مزيان يتحدى الزمالك فى الجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع نادى نصر حسين داى راية التحدى فى وجه الزمالك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى ستقام يوم الأحد المقبل بمعقل نادى النصرية أحد أشهر أندية الجزائر فى الفترة الماضية.

ويتصدر الزمالك قمة المجموعة الثالثة برصيد 8 نقاط بينما يأتى بالمرتبة الثانية نصر حسين داى بسبعة نقاط، ما يجعل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ملتهبة خاصة وأن ممثل الكرة المصرية أمامه فرصتين الفوز أو التعادل لتجاوز دور المجموعات والذهاب لدور الثمانية للبطولة.

من جانبه، أكد مزيان ميجيل المدير الفني لفريق نصر حسين داى فى تصريحات إذاعية اليوم أن حظوظ فريقه مازالت قائمة فى التأهل للدور التالى ولكن من خلال سيناريو واحد هو الفوز على الزمالك فى المباراة، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، مطالباً الجماهير بالتواجد لتشجيع الفريق ومؤازرته أمام المنافس الأبيض.

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تابع مدرب "النصرية" أنه يخشى من غياب عدد من اللاعبين أبرزهم خياط وقاسمى وربما يايا المصاب أيضًا، موضحًا أنه لن يحضر لاعبين للمباراة ولكن كوماندوز يكون بإمكانهم إسعاد الجماهير التى ستتواجد بملعب 5 يوليو، كاشفًا عن أن الفوز ولو بهدف واحد أمام الزمالك سيحقق أحلامنا وطموحات الجماهير بمواصلة المسيرة بالبطولة.

واختتم فريق الزمالك اليوم تدريباته بملعب حلمى زامورا بمقر النادى وسط تفائل وثقة كبيرة فى قدرة المارد الأبيض على العودة من الجزائر بالنقاط الثلاث وحسم صدارة المجموعة بصفته أقرب الفرق المؤهلة للتويج باللقب القارى.