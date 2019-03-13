شكرا لقرائتكم حسين السيد المشاغب الأول بالدوري السعودي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد المدافع المصري حسين السيد، لاعب الأهلى، المعار لصفوف الاتفاق السعودي، رقم سلبي بالدوري هذا الموسم مع فريقه، بعدما حصل على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام النصر بالجولة الـ 23، وانتهت بخسارة الاتفاق 3-2.

وبات حسين السيد أكثر لاعب بالدوري السعودي حصولا على بطاقات ملونة هذا الموسم، حيث تلقى 8 بطاقات صفراء و بطاقة حمراء وحيده.

الجدير بالذكر أن حسين السيد تعرض للإيقاف أربع مباريات وتم تغريمه 40 ألف ريال بعدما أعترض على حكم مباراة فريقه أمام النصر بطريقة غير لائقه.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في الدوري السعودي برصيد 28 نقطة.