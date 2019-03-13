شكرا لقرائتكم النصر يوقع مخالصة مالية مع أحمد الفريدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن أحمد الفريدي يوم الأربعاء، توقيع مخالصة مالية مع النصر قبل عام من نهاية العقد الاحترافي الذي وقعه الطرفان في شهر يناير من العام الماضي.

وكتب الفريدي على "تويتر": إلى النادي الذي لم يكن محطة عبورٍ فحسب، ولجمهور #النصر العريق الذي لا تفيهِ عبارات الشكر والثناء، تقبلوا جزيل شكري وعظيم امتناني لدعمكم ومساندتكم، وكل الأُمنيات لكم بالتوفيق والسداد.

وكانت إدارة النصر المكلفة برئاسة سلمان المالك حينها قد أعلنت تمديد عقد أحمد الفريدي في يناير 2018 ولمدة موسمين، بعدما كان العقد السابق ينتهي الصيف الماضي.

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وانتقل الفريدي، لاعب الهلال السابق، إلى النصر في صيف 2014 قادماً من الاتحاد، وكان ضمن العناصر التي ساهمت بتحقيق الأصفر للدوري السعودي ذلك الموسم، قبل أن يتعرض في أواخره إلى قطع في الرباط الصليبي غيبه عن الملاعب قرابة 8 أشهر.

ولعب الفريدي 79 مباراة بقميص النصر طوال المواسم الماضية، سجل خلالها 9 أهداف، وصنع 12 هدفاً كان آخرها هدف نور الدين أمرابط أمام الاتفاق في مباراة الذهاب بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الحالي.

وعرف الفريدي اللعب على مستوى الفريق الأول مع الهلال عام 2008، وبقي في صفوفه حتى 2013 عندما انتقل إلى اتحاد جدة، لكنه بقي هناك موسماً ونصف قبل أن يقرر الانضمام إلى النصر.