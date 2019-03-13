شكرا لقرائتكم ديكلان رايس يمثّل المنتخب الإنجليزي للمرة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم، ديكلان رايس لاعب فريق وست هام يونايتد للمرة الأولى، حيث ضمه إلى قائمة المنتخب الإنجليزي التي أعلن عنها يوم الأربعاء لمواجهة منتخبي جمهورية التشيك والجبل الأسود في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وكان رايس، 20 عاما، فضل اللعب لمنتخب إنجلترا بدلا من منتخب جمهورية أيرلندا، الذي خاض معه ثلاث مباريات دولية ولكنها كانت جميعها ودية.

وتحدث ساوثغيت عن رايس في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، حيث قال "إنه يستحق الانضمام للقائمة، نتابعه منذ فترة طويلة. عندما تطلب من أي لاعب نقل ارتباطه بأحد المنتخبات، فإنه يتعين عليك أن تشعر هذا اللاعب بأن لديه مستقبل معك.

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وأوضح مدرب منتخب إنجلترا: مستواه كان ممتازا. إننا نحب شخصيته، وبإمكانه اللعب كلاعب خط وسط مدافع أو مدافع. إننا نتطلع لاستقباله الأسبوع المقبل.

وشهد قائمة منتخب إنجلترا انضمام كالوم ويلسون مهاجم فريق بورنموث، بعد تعافيه من الإصابة، وهو ما ينطبق أيضا على ديلي آلي، الذي عاد لتوتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي، بعدما ابتعد عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة منتخب إنجلترا في حراسة المرمى، توم هيتون (بيرنلي)، وجاك بوتلاند (ستوك سيتي)، وجوردان بيكفورد (إيفرتون)، وفي خط الدفاع، ترينت أليكسندر أرنولد (ليفربول)، وبن تشيلويل (ليستر سيتي)، ومايكل كين (إيفرتون)، وهاري ماغواير (ليستر)، وداني روز (توتنهام)، ولوك شو (مانشستر يونايتد)، وجون ستونز (مانشستر سيتي)، وكيران تريبير (توتنهام)، وكايل ووكر (مانشستر سيتي)، وجيمس تاركوفيسكي (بيرنلي).

وفي خط الوسط، روس باركلي (تشيلسي)، وديلي آلي (توتنهام)، وفابيان ديلف (مانشستر سيتي)، وإيريك داير (توتنهام)، وجوردان هندرسون (ليفربول)، وروبن لوفتوس تشيك (تشيلسي)، وديكلان رايس (وست هام)، وفي الهجوم، هاري كين (توتنهام)، وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وجادون سانشو (بوروسيا دورتموند الألماني)، ورحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)، وكالوم ويلسون (بورنموث).