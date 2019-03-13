شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الإعاشة بأمم أفريقيا: الوطنية ستكون سبب نجاح البطولة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى المهندس شريف سالم رئيس لجنة الإعاشة والإقامة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر على المشاعر الوطنية النبيلة من جانب بعض أصحاب ومسئولي الفنادق والمؤسسات التي يتم التفاوض معها في هذه المرحلة من أجل استضافة المنتخبات المشاركة في البطولة وجماهيرها.

شدد رئيس اللجنة فى تصريحات صحفية على أن هناك بعض الفنادق الأخرى التي تغالى بشدة في الأسعار وتحاول استغلال ضيق الوقت وزيادة الأسعار بأكثر من أربعة أضعاف السعر الطبيعي، ولا تراعى مطلقا أنه يجب النظر لاسم مصر أولا قبل السعي لمكاسب مالية خاصة.

شدد على أنه رغم ذلك هناك بعض الفنادق الأخرى والأعلى في المستوى تقف بصورة مشرفة وخفضت الأسعار لخدمة مصر وليس لمكاسب شخصية على حساب سمعة الوطن.

سالم أوضح أنه لا توجد أزمة على الإطلاق لدى اللجنة المنظمة لاستبدال الفنادق التي تغالي في السعر بفنادق أفضل منها في ظل توافر العديد من الفنادق المميزة في مختلف المحافظات التي تستضيف مباريات البطول ، و أن الجميع يعمل على إنجاح البطولة وإظهار مصر بالصورة اللائقة أمام كافة الزائرين، مؤكدا أن اللجنة المنظمة تجد كل الدعم من الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لتنظم مصر البطولة الأفضل في التاريخ.