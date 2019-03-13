شكرا لقرائتكم خبر عن الخلفية تهدد مشاركة مروان محسن أمام شبيبة الساورة والضامة تهاجم ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن ثنائي الفريق مروان محسن ورامي ربيعة أصبحا مهددان بالغياب عن مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى، المقرر اقامتها مساء السبت في ختام مباريات دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا.

وكشف المصدر أن مروان محسن تعرض لإصابة في العضلة الخلفية بعد مشاركته في مران الفريق اليوم الاربعاء، فيما شعر رامي ربيعة بآلام في العضلة الضامة، مشددا أن الثنائي سيجري أشعة لتحديد امكانية لحاقهما بالمواجهة المرتقبة.