شكرا لقرائتكم خبر عن كيف توقف الأندية تمرد النجوم؟.. إيقاف وغرامة وإعارة أبرز الحلول والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

واجه مسئولو الأهلى والزمالك العديد من الأزمات بسبب تمرد نجوم الفريقين واختلفت طرق العلاج لمواجهة هذا التمرد بما يتناسب مع مصلحة فرقهم، خاصة

إذا جاء هذا الخروج عن السلوك العام من العناصر الأساسية للفريق، ويرصد ”الخليج 365” كيف قامت الأندية بإيقاف تمرد النجوم بين صفوفها.

- الزمالك يُنهى إيقاف كهربا ويعده بمكافأة بعد التزامه

فى مباراة الزمالك أمام بترو أتلتيكو الأنجولى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية افتعل كهربا أزمة خلال تغييره بالبصق تجاه الجمهور لتصدر إدارة القلعة البيضاء قراراً بإيقافه وتغريمه 300 ألف جنيه ولكن مع عودته للالتزام والتركيز مع الفريق اكتفت الإدارة البيضاء بإيقافه مباراة وحيدة كانت أمام الفريق الأنجولى فى الجولة الرابعة من منافسات مرحلة المجموعات.

عاد كهربا للمشاركة بعد رفع الإيقاف ولكن كبديل أمام جورماهيا فى الدقائق الأخيرة من المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، مساء الأحد، والتى انتهت لصالح الفريق الأبيض برباعية نظيفة، ليتصدر الزمالك مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بتر أتليتكو فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط ونصر حسين داى فى المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا فى المؤخرة برصيد 6 نقاط كما أعلن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن مكافأة خاصة بقيمة 150 ألف جنيه عن كل هدف يحرزه كهربا أمام نصر حسين داى، فى المباراة المحدد لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك بعد تأكيد اللاعب التزامه مع الفريق وتركيزه فى المستطيل الأخضر خلال المرحلة الحالية.

- صالح جمعة صُداع "تمرد" فى الأهلى

سلسلة من الأزمات عاشها صالح جمعة منذ انضمامه لصفوف الأهلى ليقرر مسئولو القلعة الحمراء إنهاء حالة التمرد بإعارته للفيصلى السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير من الموسم الماضى قبل أن يُعيده مسئولى القلعة الحمراء مجددًا ويتم قيده بقائمته الأفريقية مع تأكيدات اللاعب على التزامه فى المرحلة الحالية بالالتزام مع الفريق وشارك مع الأهلى منذ ضمه فى 56 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف وصنع 11 هدفًا أخر.

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- أزمات شيكابالا تنتهى بـ"إعارة"

محمود الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك يعد واحداً من أفضل المواهب الكروية فى مصر ولكن ارتبط ببعض الأزمات التى عطلت مسيرته فخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك فى شهر يناير 2017 بتصريحات إن اللاعب يتمرد ويتمارض على الفريق وإنه ممتنع عن حضور التدريبات وليس مصابا ويوجد أزمة بينه وبين محمد حلمى المدير الفنى للفريق وقتها وأوضح إنه موافق على أي عرض يأتى للاعب وخرج الأباتشى للإعارة أكثر من مرة كان أخرها إعارته بداية الموسم الجارى إلى نادى أبولون اليونانى الممتدة حتى نهاية الموسم الجارى وعاد إلى القاهرة دون استكمال فترة الإعارة بعد تعثر انتقاله للمصرى فى شهر يناير الماضى.

مجلس الزمالك قرر مؤخراً مساعدة شيكابالا وإعادته للفريق خاصة إن اللاعب أوضح إنه تحت أمر النادى وسيكون تركيزه على تقديم أفضل ما لديه مع الجيل الحالى من اللاعبين وسوف يعود اللاعب بالفعل لقلعة ميت عقبة فى الموسم المقب بعد إعلان رغبته فى العودة لبيته من جديد.

- رمضان صبحى

فيما جاء تمرد رمضان صبحى صانع ألعاب الأهلى عندما أراد تحقيق حلم الاحتراف حيث خرج مسئولى القلعة الحمراء بتصريحات إنه تم الموافقة على رحيله إلى ستوك سيتى الإنجليزى بعدما عاش مرحلة من التمارض لذلك سمحت له الإدارة وقتها بالرحيل قبل أن يعود فى شهر يناير الماضى إلى قلعة الجزيرة على سبيل الإعارة من هدرسفيلد الإنجليزى.