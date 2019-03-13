شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي ونوران جوهر تتأهلان إلى نصف نهائي بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهلت البطلتان المصريتان رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، ونوران جوهر المصنفة الثامنة، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بلاك بول المفتوحة لسيدات الاسكواش، والمقامة حاليا بالتجمع الخامس. فازت نوران جوهر على مواطنتها المصرية هانيا الحمامي بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 48 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:6-11, 11-7, 11-4, 11-4. Advertisements تغلبت رنيم الوليلي على الإنجليزية لورا ماسورا بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-7, 11-4. وتصنف بطولة بلاك بول بفئة البطولات الذهبية، حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 107 ألف دولار .

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