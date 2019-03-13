15 منتخبا يشاركون فى بطولة جامعة الأزهر بإشراف اتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عزمي مجاهد المشرف على تنظيم بطولة جامعة الأزهر أن البطولة ستشهد مشاركة 15 فريق من 15 دولة أفريقية فى إطار رئاسة مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي. تابع عزمي مجاهد أن البطولة ستنطلق غداً الخميس وستقام بنظام خروج المغلوب، على أن يحضر النهائى أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة. أضاف مجاهد أن لجنة الحكام تشرف على إدارة المباريات بجامعة الأزهر وتم اختيار حكام لإدارة المباريات .

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