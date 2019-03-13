شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين : موقف حسام حسن أمام الاسماعيلي " سليم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابدي عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اندهاشه من تصريحات بعض المحللين بالقنوات الفضائية بشأن عدم أحقية حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة في قيادة فريقه أمام الإسماعيلي التي جرت امس بالدوري بداعي وجود عقوبة مسبقة عليه بإيقافه مباراة واحدة عندما كان مديرا فنيا لبيراميدز .

قال حسين ل" الخليج 365 " ان اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تتعامل من خلال " سيستم" مع الاندية ، ووفقا لهذا " السيستم" كان حسام حسن مستمرا مع بيراميدز في مباراة الداخلية التي قادها الصقر احمد حسن ، ما يعني وفقا ل" السيستم " ان حسام حسن نفذ عقوبة الإيقاف في مباراة الداخلية بالغياب عنها لانه وفقا ل" السيستم" كان علي ذمة بيراميدز ، قبل ان يتم تغييره بعدها واستبداله برامون دياز المدير الفني الحالي .

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تابع حسين ان الوضع يختلف في المدربين عن اللاعبين ، ففي حالة انتقالات اللاعبين يتم كتابة فترة الإيقاف سواء مباراة او اثنين او اكثر علي الاستغناء الخاص بكل لاعب بحيث يتم التاكيد علي الإيقاف وتنفيذه مع النادي الجديد ، وهو ما لا يحدث في حالة المدربين حيث يتم الاكتفاء بالتغيير علي " السيستم " وهو ما يتعامل بناء عليه اتحاد الكرة .

تابع ان موقف حسام حسن بحضور مباراة الاسماعيلي امس سليم تماما ، مبديا اندهاشه من سخرية بعض المحللين من حضوره اللقاء دون الاطلاع علي اللاءحة الخاصة بلجنة المسابقات في هذه الحالات .