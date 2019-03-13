شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرد على شائعة منشطات طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد مصدر مسئول بنادى الزمالك، على الأنباء التى وردت مؤخرًا حول إيجابية نتيجة تحليل المنشطات لطارق حامد، بعد خضوعه للتحليل عقب مواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتي انتهت لصالح الزمالك برباعية نظيفة.
أكد المصدر لـ"الخليج 365" أن تلك الأنباء مجرد شائعات الهدف منها زعزعة استقرار الفريق خاصة قبل المواجهة المصيرية أمام نصر حسين داى المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.
أضاف المصدر، أن نتيجة التحليل تظهر دائمًا بعد 10 أيام تقريبًا من إجراءها، مشيرًا إلى إنه تم إجراء عدة اتصالات بمسئولو اتحاد الكرة والذين أكدوا عدم صحة تلك الشائعات، كما أجروا اتصالات بمسئولو الاتحاد الأفريقي "الكاف" وأكدوا أيضًا أن هذا الحديث عار تمامًا من الصحة.
يذكر أن طارق حامد وعماد السيد لاعبا الزمالك خضعا لاختبار المنشطات عقب الإنتهاء من مواجهة جورماهيا الكينى.
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