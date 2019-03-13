سوبر كورة.. حسين السيد المشاغب الأول بالدوري السعودي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جنى المدافع المصري حسين السيد، لاعب الأهلى، المعار لصفوف الاتفاق السعودي، رقمًا سلبيًا هو الأبرز في الدوري وذلك بعد مشاركته مع فريقه هذا الموسم.

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