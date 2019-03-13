“ترقبوا” نتيجة مباراة برشلونة وليون في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة برشلونة وليون اليوم اونلاين حيث تقام أخر لقاءات لقاءات العودة في ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا بين برشلونة وأوليمبيك ليون، برشلونة وليون اكشنها كورة ويستضيف ملعب كامب نو المباراة مساء يوم الأربعاء 13/3/2019، برشلونة وليون يلا شوت برشلونة وليون ويسعى البارسا في تحقيق فوز كبير من أجل العبور، فيما يطمح ليون لخطف بطاقة

نتيجة مباراة برشلونة وليون

نترقب اليوم معا نتيجة مباراة برشلونة وليون جوفو كورة يلعب فريق ليون في لقاء إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا، ويأمل فريق الملك في درب مفاجأة من العيار الثقيل وإقصاء أحد أبطال المنافسة، كما يسعى لخطف انتصار ومواصلة المشوار نحو تحقيق اللقب، برشلونة وليون يلا شوت الجديد ويطمح ليون في تحقيق المستحيل والعودة لأرضه ببطاقة العبور من فم الأسد وإقصاءه من البطولة.

نتيجة برشلونة وليون تكتيك كورة وتأهل فريق أوليمبيك ليون في وصافة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط من تحقيق الفوز في لقاء والتعادل في 5 مباريات، وكان الفريق قد تعادل إيجابيا في أخر استعداداته للقاء الأوروبى الفاصل مع فريق ستراسبورج بنتيجة 2-2 .

برشلونة وليون كورة برشلونة وليون ماتش بين والجدير بالذكر أن الفريقين قد تواجها في لقاء الذهاب منذ أسبوعين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبى بين الفريقين.

نتيجة برشلونة وليون اليوم

شاهد بين تقام مباراة برشلونة وليون في إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء 13/3/2019، وتنطلق صافرة المباراة في الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وبالساعة 23:00 بتوقيت السعودية الدولى، وفي الساعة 20:00 بالتوقيت الدولى لغرينتش.

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القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وليون

برشلونة وليون 360 كورة تنقل مباراة برشلونة وليون في عودة ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا على قناة bein sport hd2، كما ينقل استوديو تحليل كبير خاص باللقاء يضم العديد من نجوم الكرة للتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة فور انتهائها.

كما تنقل هذه القنوات مباراة برشلونة وليون اليوم

قناة varzish sport hd تردد 12548 القمر apstar 2r .

قناة ZDF HD القمر هوت بيرد التردد 11054.

قناة varzish sport hd القمر insat 2dt التردد 11348