“ترقبوا” نتيجة بايرن ميونيخ وليفربول اليوم الأربعاء 13-3-2019 في دور الـ 16 من إياب دوري...

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نتيجة بايرن ميونيخ وليفربول اليوم

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ويحتل ليفربول المركز الثانى في البريمير ليج برصيد 73 نقطة، وحقق الفوز في لقاءه الماضى على فريق بيرنلى بنتيجة 4-2 .

بايرن ميونيخ وليفربول بين ماتش والجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين والتى أقيمت في إنجلترا منذ أسبوعين بايرن ميونيخ وليفربول يلا شوت حصري كانت قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويتأهل الفريق الفائز في المباراة وفي حالة التعادل الإيجابى يتأهل الليفر.

نتيجة بايرن ميونيخ وليفربول اليوم

بايرن ميونيخ وليفربول بي ان سبورت تقام مباراة بايرن ميونيخ وليفربول في إياب دور ال16بدورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء 13/3/2019، بايرن ميونيخ وليفربول اكشنها كورة وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة السعودية، بايرن ميونيخ وليفربول كورة جول وبالساعة الثامنة بالتوقيت الدولى لغرينتش.

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القنوات الناقلة للقاء البايرن والليفر

بايرن ميونيخ وليفربول كورة إكسترا تنقل قنوات bin sport أحداث اللقاء المرتقب بين فريقى البايرن والليفر في إياب دور ال16 بدورى أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ وليفربول كورة شوت وتنقل قناة hd1 أحداث اللقاء بجانب استوديو تحليلى كبير خاص باللقاء للتعليق على أحداث المباراة وتحليل مجرايات اللقاء فور الانتهاء.