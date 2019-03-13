Kora live: بث مباشر مباراة برشلونة وليون اليوم يلا شوت بدون تقطيع HD كورة ستار برشلونة وليون...

بث مباشر مباراة برشلونة وليون يلا شوت مباشر اليوم كورة ستار برشلونة وليون رابط الأسطورة بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر كورة أون لاين برشلونة وليون بث مباشر، تتجه الأنظار اليوم لملعب الكامب نو معقل البلوجرانا برشلونة حين يستضيف الفريق الفرنسي الوحيد المتبقي في البطولة “ليون” في مباراة حسم التأهل لدور الثمانية الكبار، فبرشلونة يستهدف اليوم حسم اللقاء منذ أولى الدقائق بالاضافة أيضا لتأمين خط دفاعه ومرماه من تلقي أي أهداف حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي مما يمنح ليون أفضلية الصعود في حالة تحقيق الفوز بأي نتيجة وفي حالة التعادل الايجابي لأن في حالتها سيتم اعتبار هدفها خارج الأرض بهدفين وهو ما سيلغى في البطولة القادمة.

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يلا شوت بث مباشر مباراة برشلونة وليون كورة لايف كورة برشلونة بث مباشر اليوم أون لاين مشاهدة مباراة برشلونة وليون الأسطورة، ويُقام اللقاء الكبير في تمام الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة العاشرة بتوقيت القاهرة، وسيتم نقل اللقاء مباشرة عبر قناة beIN sport القطرية بتعليق حفيظ دراجي للقناة الأولى صوتيا، بينما كانت القناة الثانية للمعلق المصري علي محمد علي.

ويسعى المدرب فاليفردي للتأكد على قدرة فريقه على الوصول للمباراة النهائية من خلال مباراة اليوم حيث يمني فاليفيردي النفس بالبطولة الأوروبية الأقوى لأول مرة له.

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مشاهدة مباراة برشلونة وليون بث مباشر يلا شوت اليوم برشلونة الأسطورة كورة ستار بث مباشر برشلونة اليوم مباراة برشلونة بث مباشر يوتيوب بدون تقطيع، ولم يتبقى سوى نادي فرنسي وحيد في البطولة وهو فريق ليون بعد أن خرج باريس سان جيرمان على يد مانشستر يونايتد ولكن ليون يواجه التاريخ الليلة فملعب برشلونة طوال تاريخه كان عقدة للأندية الفرنسية فقد خاض -حسب صحيفة ماركا- برشلونة على ملعبه أكثر من 35 لقاء ضدها ولم يتمكن فريق فرنسي من الفوز على البلوجرانا في هذا الملعب، فهل سيستمر البارسا في مواصلة التاريخ أم سيقصي ليون قطب الكرة الأسبانية الآخر بعد اقصاء الريال على يد أياكس.

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