“ترقبوا” نتيجة مباراة برشلونة وليون اليوم في إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا

نتيجة ليون وبرشلونة يلا شوت ليون وبرشلونة تختتم جولات إياب دور ال16 في دورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء 13/3/2019، ليون وبرشلونة كورة اون لاين ويستضيف فريق برشلونة الإسبانى منافسه ليون الفرنسى على ملعب الكامب نو، ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على أرضه، فيما يطمح ليون لخطف بطاقة العبور وإقصاء منافسه.

نتيجة مباراة ليون وبرشلونة

ترقب نتيجة ليون وبرشلونة كووورة يحل فريق ليون الفرنسى ضيفا على منافسه برشلونة الإسبانى في لقاء الإياب بدور ال16 في دورى الأبطال، ليون وبرشلونة كول كورة ويأمل فريق الملك في خطف انتصار كبير ومثير خارج أرضه، ليون وبرشلونة الامبراطورية كما يسعى الفريق الذى يدخل اللقاء بدون طموحات سوى الفوز من أجل حصد بطاقة العبور وإقصاء أحد المرشحين لحمل اللقب.

ليون وبرشلونة هاي كورة ويحل فريق ليون في المركز الثالث برصيد 50 نقطة في الدورى الفرنسى، ليون وبرشلونة كورة ستار وكان الفريق قد حقق تعادلا إيجابيا بنتيجة 2-2 أمام فريق ستراسبورج.

والجدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذى أقيم في فرنسا منذ أسبوعين كان قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

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نتيجة مباراة برشلونة وليون

ليون وبرشلونة في الجول تقام مباراة ليون وبرشلونة في إياب دور ال16 بدورى أبطال أوروبا يوم الأربعاء 13/3/2019، ليون وبرشلونة بين ماتش وتنطلق صافرة الحكم في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بالتوقيت الدولى للسعودية، وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الدولى.

القنوات الناقلة للقاء ليون وبرشلونة

ليون وبرشلونة كورة 2 داي تنقل قنوات bin sport أحداث لقاء ليون وبرشلونة في إياب دور ال16 بدورى الأبطال، ليون وبرشلونة كورة لايف وتذاع المباراة على قناة hd2 بجانب استوديو تحليلى كبير خاص بالتعليق على اللقاء وتحليل أهم أحداث المباراة فور الانتهاء.