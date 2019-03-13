“بعد قليل” بث مباشر مباراة برشلونة و أوليمبك ليون اليوم ⚽ |LIVE يلا شوت مباراة برشلونة و...

سوف ينزل فريق برشلونة الأسبانى ضيفاً ثقيلاً على أوليمبك ليون، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا، وسوف تقوم تلك المواجهة الحاسمة على ملعب “كامب نو”، و كان فريق برشلونة قد تعادل مع أولمبيك ليون فى ذهاب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا 19 فبراير الماضى .

وقد نشرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”الكتالونية، التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد ليون فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا والذى جاء كالتالى..

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد أولمبيك ليون

الهجوم:

كوتينيو، لويس سواريز، ليونيل ميسي .

الدفاع:

بيكيه، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو .

خط الوسط:

راكيتتش، بوسكيتس، أرثر ميلو .

حراسة المرمى:

تير شتيجن .

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التشكيل المتوقع لأولمبيك ليون أمام برشلونة

الهجوم:

نبيل فقير، موسي ديمبيلي .

الدفاع:

مارسيلو أنطونيو، جايسون دينايير، ليو دوبوا، فيرلاند ميندي .

خط الوسط:

ندومبيلي، لوكاس توزرات، ممفيس ديباي، حسام عوار .

حراسة المرمى:

لوبيز