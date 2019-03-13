فيديو: استقبال طريف من لاسارتي لمانويل جوزيه بمران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشرت الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو طريفًا من استقبال المدير الفني لفريقه مارتن لاسارتي لنظيره الأسبق مانويل جوزيه على هامش المران.

لاسارتي استقبل جوزيه استقبالًا دافئًا وطريفًا؛ فظل يمسح بيده ملابس المدير الفني البرتغالي وكأنه يحصل على "بركاته"، في إشارة للبطولات التي توّج بها الفريق في عهده.

وكان مانويل جوزيه قد زار مران الأهلي لمؤازرة الفريق قبل مباراته المرتقبة أمام شبيبة الساورة الجزائري ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.